في مباراة مجنونة من 9 أهداف.. هيرتا يودع كأس ألمانيا على يد براونشفايج

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 22:48

كتب : FilGoal

أينتراخت براونشفايج

ودّع هيرتا برلين مسابقة كأس ألمانيا، بخسارته 4-5 أمام مضيفه أينتراخت براونشفايج في الدور الأول من البطولة.

سجّل أهداف براونشفايج كل من: مارتن كوبيلانسكي (3 مرات)، وماكسيميليان ميتلشتايدت (بالخطأ في مرماه)، وسليمان عبد الله.

فيما سجّل دودي لوكيباكيو (مرتين)، وماتيوس كونيا، وبيتر بيكاريك.

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لتتحقق أولى مفاجآت كأس ألمانيا، إذ يشارك أينتراخت براونشفايج في دوري القسم الثاني الألماني.

وفي مباراة أخرى، عبر ماينتس إلى الدور الثاني، بفوزه العريض بنتيجة 5-1 على هافيلسي فريق القسم الرابع.

هافيلسي صعق ماينتس وتقدّم عليه منذ الدقيقة 17 بهدف نواه بلومي.

لكن ماينتس رد بخمسة أهداف، عن طريق: جان فيليب ماتيتا (ثلاثية)، وآدام شالاي، وروبن كوايسون.

وتُستكمَل مباريات الدور الأول من كأس ألمانيا على مدار الأربعة أيام المقبلة، قبل انطلاق الدوري الإسباني الأسبوع المقبل.

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