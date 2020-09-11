في مباراة مجنونة من 9 أهداف.. هيرتا يودع كأس ألمانيا على يد براونشفايج

ودّع هيرتا برلين مسابقة كأس ألمانيا، بخسارته 4-5 أمام مضيفه أينتراخت براونشفايج في الدور الأول من البطولة.

سجّل أهداف براونشفايج كل من: مارتن كوبيلانسكي (3 مرات)، وماكسيميليان ميتلشتايدت (بالخطأ في مرماه)، وسليمان عبد الله.

فيما سجّل دودي لوكيباكيو (مرتين)، وماتيوس كونيا، وبيتر بيكاريك.

لتتحقق أولى مفاجآت كأس ألمانيا، إذ يشارك أينتراخت براونشفايج في دوري القسم الثاني الألماني.

وفي مباراة أخرى، عبر ماينتس إلى الدور الثاني، بفوزه العريض بنتيجة 5-1 على هافيلسي فريق القسم الرابع.

هافيلسي صعق ماينتس وتقدّم عليه منذ الدقيقة 17 بهدف نواه بلومي.

لكن ماينتس رد بخمسة أهداف، عن طريق: جان فيليب ماتيتا (ثلاثية)، وآدام شالاي، وروبن كوايسون.

وتُستكمَل مباريات الدور الأول من كأس ألمانيا على مدار الأربعة أيام المقبلة، قبل انطلاق الدوري الإسباني الأسبوع المقبل.

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