المقاصة ينتصر للمرة الثالثة على التوالي بثنائية فوافي وميدو جابر أمام طنطا

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 20:32

كتب : FilGoal

المقاصة - الزمالك

تواصلت انتصارات مصر للمقاصة للمباراة الثالثة على التوالي، هذه المرة أمام مضيفه طنطا ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة بنتيجة 2-0.

سجل هدفي المقاصة باولن فوافي في الدقيقة 48 وميدو جابر في الدقيقة 81.

ذلك هو الفوز الثالث على التوالي للمقاصة بعد الانتصار أمام الإسماعيلي ثم الاتحاد وأخيرا طنطا.

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محمد إبراهيم الذي تألق خلال اللقاء كاد أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول واللقاء، حينما تسلم تمريرة طولية في منطقة جزاء طنطا وأرسلها من أعلى مرمى علي فرج وكادت أن تسكن الشباك، إلا ان المدافع محمود مسعود تألق بطريقة فدائية وأبعد الكرة واصطدم بالقائم لكنه أكمل المباراة وكان بخير.

وانطلق أحمد أوكا لاعب طنطا بعد تمريرة رائعة يسار مرمى المقاصة وواجه المرمى، لكن محمد دبش لاعب المقاصة أبعد الكرة وحولها لركنية.

وخلال الدقيقة 37 كاد دفاع طنطا أن يتسبب في هدف، فمدافع الفريق حاول إعادة الكرة إلى زميله محمود مسعود أمام مرمى علي فرج، ارتطمت الكرة في محمد إبراهيم، وحاول هجوم المقاصة الحصول على الكرة، وطاردها علي فرج، وصلت إلى عمرو مرعي الذي سدد كرة عالية لكنها مرت بسلام على المرمى الخالي.

وشهدت الدقيقة 44 فرصتين خطيرتين للمقاصة، الأولى عمرو مرعي يراوغ ويدخل منطقة الجزاء ويسدد لكن الدفاع يبعد الكرة، تصل إلى محمد إبراهيم الذي يمر من بين 3 لاعبين ويرسل عرضية خطيرة لم يتدخل معها أحد من لاعبي المقاصة.

وسجل المقاصة الهدف الأول في الدقيقة 48 بعد هجمة رائعة بدأت من الظهير الأيسر الذي مرر الكرة إلى ميدو جابر الذي مررها إلى محمد إبراهيم ليضعها الأخير بطريقة رائعة أمام باولن فوافي الذي أسكن الكرة شباك طنطا.

وفي الدقيقة 81 أرسل محمد إبراهيم ركنية أبعدها دفاع طنطا داخل المنطقة لتصل أمام ميدو جابر الذي أسكنها على طريقة R2 الشهيرة ليكون الهدف الثاني.

بهذا الفوز رفع المقاصة رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد طنطا عند 17 نقطة في المركز الـ18.

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