سلبية كشف المخدرات لـ صالح جمعة.. ومحامي اللاعب يوضح الموقف الحالي

خضع صالح جمعة لاعب الأهلي لاختبار للكشف عن المخدرات خلال تواجده في النيابة بعد التحفظ عليه في الساعات الأولى من اليوم الجمعة بسبب حادث سير.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

وجاءت نتيجة الكشف التي خضع لها صالح جمعة، سلبية، وفقا لمصدرين قريبين من القضية تحدثا مع FilGoal.com.

ووصل محمد فتحي المستشار القانوني في الأهلي لحضور التحقيقات مع صالح جمعة، ويتواجد معه في الوقت الحالي في إجراءات التصالح بين الطرفين.

وكشف أشرف عبد العزيز محامي صالح جمعة أن عملية الصلح تمت بالفعل بين صالح جمعة والمجني عليه.

وأوضح محامي صالح في تصريحاته المقتضبة مع FilGoal.com "تم الصلح بين صالح جمعة والمجني عليه".

وأردف "لكن اللاعب حتى اللحظة لم يتم إخلاء سبيله من النيابة. التحقيقات مستمرة".

وتحفظت قوات الشرطة على صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بعد تسببه في أضرار كبيرة لعدة سيارات في شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك.

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد وقع حادث تصادم بين سيارة صالح جمعة، وسيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وتبين من المعاينة تهشم السيارتين دون إصابات. (طالع مصدر الخبر)

وتبين من سؤال الشهود –حسب المصري اليوم- أن اللاعب كان يمر بسيارته بشارع محمد مظهر بالزمالك فوقع التصادم وجارٍ تفريغ الكاميرات لمعرفة المتسبب في الحادث.

كان صالح جمعة قد خرج من معسكر مباراة الأهلي للقاء الإسماعيلي اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراة واحدة فقط بمختلف البطولات أمام المصري.

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