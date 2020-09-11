جاتوزو: يجب على ميليك إيجاد فريق آخر.. وهذا موقف كوليبالي

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 22:26

كتب : FilGoal

جينارو جاتوزو

فتح جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي، الباب أمام رحيل لاعبه أركاديوش ميليك في سوق الانتقالات الصيفية.

أركاديوز ميليك

النادي : نابولي

كاليدو كوليبالي

النادي : نابولي

نابولي

نابولي هزم بيسكارا بأربعة أهداف دون رد في مباراة ودية، تحدّث المدرب جاتوزو بعدها عن مستقبل لاعبيه.

وصرّح جاتوزو: "كنا واضحين للغاية مع ميليك العام الماضي، وأخبرناه أنه يتوجب عليه تجديد عقده، لكنه رفض".

أخبار متعلقة
جيرو: فوجئت بأخبار انضمامي إلى يوفنتوس.. أنا لاعب لتشيلسي توتو ميركاتو: حارس ليون يتخطى الكشف الطبي في ميلان كريسبو: مشكلة ميسي؟ احتاج إلى شخص محترف وليس والده

وأضاف عبر سكاي إيطاليا: "لو لم يجد ميليك ناديا جديدا، فلن يكون وضعا سهلا عليه، لأننا تعاقدنا بالفعل مع مهاجمين اثنين آخرين، وليس هناك مكان له".

وينتهي عقد البولندي ميليك مع نابولي في صيف 2021، ويريد النادي بيعه هذا العام للاستفادة منه ماديا بدلا من رحيله مجانا، مع وجود اهتمام من روما وتوتنام هوتسبير.

كما تحدث جاتوزو عن وضع كاليدو كوليبالي مدافع الفريق: "نطلب مبلغ محدد للتخلي عن كوليبالي، وإن لم يتلق النادي عرضا بهذا المبلغ، فإنه سيبقى في نابولي".

وارتبط اسم كوليبالي بـ مانشستر سيتي منذ بداية سوق الانتقالات، دون التوصل لاتفاق نهائي حتى اللحظة.

اقرأ أيضا:

نتيجة كشف المخدرات لـ صالح جمعة

المقاصة يواصل نتائجه الرائعة

نابولي جاتوزو ميليك كوليبالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حمص لـ في الجول: الهدف المبكر وركلة الجزاء الضائعة سبب الهزيمة أمام الأهلي 2 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: شكرا لمؤمن زكريا .. ومستعدون لمباريات إفريقيا سواء في سبتمبر أو أكتوبر 11 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الأهلي: حققنا عدة مكاسب ضد الإسماعيلي.. الآن سنفكر في مباراة التتويج 18 دقيقة | الدوري المصري
بوردو يصمد أمام ليون ويحقق ما لم يحدث منذ 18 عاما 19 دقيقة | أوروبا
مؤتمر فايلر: لا يمكنني انتقاد جيرالدو على الملأ.. تأجيل مباريات إفريقيا له جانب إيجابي 21 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة مجنونة من 9 أهداف.. هيرتا يودع كأس ألمانيا على يد براونشفايج 33 دقيقة | أوروبا
خطوة على الـ 42.. مؤمن الحاضر بـ القلوب والعقول يُزين ثلاثية الأهلي في الإسماعيلي 48 دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس يعلن تكبده خسائر بقيمة 71.4 مليون يورو وما وفره بعد تقليل الرواتب خلال الإغلاق 50 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك