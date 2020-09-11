جاتوزو: يجب على ميليك إيجاد فريق آخر.. وهذا موقف كوليبالي

فتح جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي، الباب أمام رحيل لاعبه أركاديوش ميليك في سوق الانتقالات الصيفية.

نابولي هزم بيسكارا بأربعة أهداف دون رد في مباراة ودية، تحدّث المدرب جاتوزو بعدها عن مستقبل لاعبيه.

وصرّح جاتوزو: "كنا واضحين للغاية مع ميليك العام الماضي، وأخبرناه أنه يتوجب عليه تجديد عقده، لكنه رفض".

وأضاف عبر سكاي إيطاليا: "لو لم يجد ميليك ناديا جديدا، فلن يكون وضعا سهلا عليه، لأننا تعاقدنا بالفعل مع مهاجمين اثنين آخرين، وليس هناك مكان له".

وينتهي عقد البولندي ميليك مع نابولي في صيف 2021، ويريد النادي بيعه هذا العام للاستفادة منه ماديا بدلا من رحيله مجانا، مع وجود اهتمام من روما وتوتنام هوتسبير.

كما تحدث جاتوزو عن وضع كاليدو كوليبالي مدافع الفريق: "نطلب مبلغ محدد للتخلي عن كوليبالي، وإن لم يتلق النادي عرضا بهذا المبلغ، فإنه سيبقى في نابولي".

وارتبط اسم كوليبالي بـ مانشستر سيتي منذ بداية سوق الانتقالات، دون التوصل لاتفاق نهائي حتى اللحظة.

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