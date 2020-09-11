توتو ميركاتو: حارس ليون يتخطى الكشف الطبي في ميلان

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 21:50

كتب : FilGoal

شيبريان تاتاروشانو

بات نادي ميلان على وشك إعلان التعاقد مع تشيبريان تاتاروشانو حارس مرمى أوليمبيك ليون.

وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن تاتاروشانو خضع للكشف الطبي اليوم الجمعة في مقر ميلان بنجاح، تمهيدا للانتقال إليه.

وكانت شبكة "سكاي إيطاليا" قد ذكرت أن الصفقة ستكلف ميلان 500 ألف يورو.

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ومن المتوقع أن يصير تاتاروشانو (34 عاما) الحارس الثاني لـ ميلان خلف جيانلويجي دوناروما.

حارس المرمى الروماني المخضرم لعب سابقا في الدوري الإيطالي بصفوف فيورنتينا بين 2014 و2017، قبل أن ينتقل لـ فرنسا من بوابة نانت، ثم ليون في صيف 2019.

ولم يخض تاتاروشانو سوى 6 مباريات فقط مع أوليمبيك ليون الذي وصل لنهائي كأس الرابطة الفرنسية، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستغنى ميلان في سوق الانتقالات الصيفية عن الحارس الإسباني بيبي رينا الذي انتقل إلى لاتسيو.

كما انتهت إعارة البوسني أسمير بيجوفيتش الذي عاد لفريق بورنموث.

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