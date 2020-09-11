محمد إبراهيم: مستواي المرتفع؟ هذه مجرد بداية.. وأتمنى أن تبتعد عني الإصابات

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 21:19

كتب : FilGoal

حزن محمد إبراهيم عقب هدف الزمالك القاتل في مرمى المقاصة

أوضح محمد إبراهيم لاعب مصر للمقاصة سبب ارتفاع مستواه في الفترة الأخيرة، عقب الفوز على طنطا.

مصر للمقاصة انتصر على طنطا بهدفين دون رد اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 26 للدوري المصري الممتاز.

وصرّح إبراهيم بعد اللقاء: "أشكر زملائي وكل العاملين في مصر للمقاصة من جهاز فني وطبي وحتى من يساعدوننا في غرفة خلع الملابس".

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وأضاف عبر أون تايم سبورتس: "وصلت لهذا المستوى بمساعدة زملائي، وبسبب الهدوء والثقة التي حصلت عليها من إيهاب جلال".

وواصل مشيدا بمدربه: "المقاصة بيت إيهاب جلال، وهو يجيد التعامل مع اللاعبين نفسيا، واللاعبون يحبون إيهاب جلال بدورهم ويخرجون كل ما عندهم لأجله".

وعن مستقبله بعد العروض التي تلقاها: "كرة القدم مليئة بالمتغيرات كل يوم، تركيزي حاليا بالكامل داخل الملعب مع المقاصة حتى أظهر بأفضل مستوى وأنضم لمنتخب مصر، لا أركز في أي شيء آخر، سأترك كل شيء لنهاية الموسم".

كما أوضح سبب ارتفاع مستواهك "مستواي اختلف لأني حصلت على الثقة وشاركت باستمرارية، وهذا أمر طبيعي".

وأتم: "هذه مجرد البداية، أنا (لسه بسخّن)، ولا يزال لدي الكثير لأقدمه، أتمنى فقط أن تبتعد عني الإصابات أنا وكل زملائي في الدوري".

وسجّل هدفي المقاصة باولن فوافي في الدقيقة 48 وميدو جابر في الدقيقة 81.

بهذا الفوز رفع المقاصة رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد طنطا عند 17 نقطة في المركز الـ18.

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