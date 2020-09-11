المزين: تصريحات محمد صلاح غير مهنية ومهينة.. اللاعبون دُمِروا نفسيا

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 20:58

كتب : FilGoal

أيمن المزين - طنطا

انتقد أيمن المزين المدير الفني لـ طنطا، تصريحات سلفه محمد صلاح التي انتقد فيها مستوى لاعبي الفريق.

طنطا خسر أولى مبارياته بعد عودة المزين لقيادة الفريق، بهدفين دون رد أمام مصر للمقاصة اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 26 للدوري المصري.

وصرّح المزين بعد اللقاء معلّقا على رحيله قبل أسابيع قليلة: "ما حدث قد حدث ولا داعٍ للخوض فيه مرة أخرى".

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وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "عندما عدنا لـ طنطا وجدنا اللاعببين مدمرين نفسيا".

وواصل: "قدّموا الشوط الأول بشكل جيد أمام المقاصة، وجزء من الشوط الثاني، لكن الأخطاء جزء من كرة القدم، ومن الوارد أن يخطئ اللاعبون، لكني راضٍ عن الأداء وشكل الفريق".

وكشف: "الفريق مُدمَّر نفسيًا لأنه لم يخسر 5 من أصل 6 مباريات منذ مطلع الموسم، هذا أثّر عليهم بشكل سلبي".

وانتقد: "بالإضافة إلى أن كل مدرب أتى كان يتحدث عن اللاعبين ومستواهم، هؤلاء اللاعبين صعدوا بطنطا وشاركوا في الدوري الممتاز ومثّلوا أندية أكبر من طنطا".

وأوضح: "لا يصح ما قاله محمد صلاح، حتى لو رأى بعض القصور لدى لاعب، لا يمكن أن يتحدث معهم بهذه الطريقة".

وشدد: "هؤلاء اللاعبين رجال والأيام ستثبت ذلك".

واعترف: "حزنت من تصريحات محمد صلاح، تصريحاته غير مهنية تماما".

وتابع: "لقد أهان الجهاز الفني السابق، وأهان اللاعبين الموجودين معه، وعندما قال إن هؤلاء اللاعبين لم يأخذوا شيئا من كرة القدم، أهان بذلك أجهزة فنية أخرى لأن هؤلاء اللاعبين لعبوا عامين و3 أعوام في الدوري الممتاز، وتدربوا مع مدربين أفضل مليون مرة من أيمن المزين".

وأكد: "لا يصح ما قاله محمد صلاح رغم أنه مدرب كبير وأخ كبير".

وأتم: "سأعمل مع اللاعبين حتى آخر نفس وآخر أمل".

وسجّل هدفي المقاصة باولن فوافي في الدقيقة 48 وميدو جابر في الدقيقة 81.

بهذا الفوز رفع المقاصة رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد طنطا عند 17 نقطة في المركز الـ18.

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