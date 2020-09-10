سكاي إيطاليا: إيجوايين انفصل عن يوفنتوس.. سينضم إلى إنتر ميامي

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 19:30

كتب : FilGoal

جونزالو إيجوايين - يوفنتوس - أودينيزي - كأس إيطاليا

باتت رحلة جونزالو إيجوايين في الملاعب الأوروبية على وشك الوصول إلى نهايتها، مع اقتراب اللاعب من فسخ تعاقده بـ يوفنتوس.

فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" أفاد أن إيجوايين توصّل لاتفاق بالفعل لفسخ تعاقده مع يوفنتوس.

اللاعب في محادثات متقدمة أيضا مع إنتر ميامي الأمريكي للانضمام إليه في صفقة انتقال حر.

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ومن المقرر أن يتم الاتفاق على البنود الشخصية في عقد إيجوايين مع إنتر ميامي خلال الأيام المقبلة.

وبالتالي ينضم إيجوايين إلى النادي الذي يملكه زميله السابق دافيد بيكام.

إيجوايين وبيكام لعبا معا لمدة 6 أشهر في ريال مدريد قبل 13 عاما، وقد يعودان للعمل معا مجددا لكن في أدوار مختلفة هذه المرة.

ويخوض إنتر ميامي موسمه الأول على الإطلاق في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، لكنه لم يحقق سوى فوزين من 10 مباريات في المجموعة الشرقية حتى اللحظة.

وكان إنتر ميامي قد تعاقد مع لاعب آخر من يوفنتوس قبل عدة أسابيع، هو الفرنسي بليز ماتويدي.

أمّا إيجوايين (32 عاما)، فيلعب في يوفنتوس منذ أن انتقل إليه قادما من نابولي عام 2016 مقابل 90 مليون يورو.

"البيبيتا" خرج خلال تلك الفترة معارا إلى ميلان ثم تشيلسي، وسجّل إجمالا 66 هدفا مع السيدة العجوز في 149 مباراة.

يتزامن ذلك مع التقارير التي أشارت إلى اقتراب يوفنتوس من حسم صفقة لويس سواريز مهاجم برشلونة.

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