مؤتمر كلوب: متفاجئ من وجود رقم قياسي آخر يمكن لصلاح تحطيمه.. وتحدثت مع فينالدوم 600 مرة

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تفاجئه من وجود أرقام قياسية يستطيع محمد صلاح تحطيمها في الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.

ويسعى صلاح ليصبح ثالث أسرع لاعب يصل لـ 100 مع الريدز في الدوري الإنجليزي، أول لاعب في فريقه يسجل في أول جولة للموسم الرابع على التوالي.

ويستعد ليفربول لبدء حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ليدز يونايتد العائد من جديد لأضواء الدوري الإنجليزي وبطل الموسم المنصرم من "شامبيونشيب".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عشية المباراة عن صلاح: "أنا متفاجئ من وجود رقم قياسي آخر يمكنه تحطيمه. مهم بشكل لا يصدق بالنسبة لنا".

وتابع "إنه مهم للغاية. الطريقة التي لعبنا بها يمكن أن تساعده، داخل وخارج الملعب. لم يستخدمه الجميع بنفس الطريقة التي استخدمها، نحن بحاجة إليه في مزاج خاص جعله اللاعب الذي أصبح عليه".

يورجن كلوب ردا على المراسل في المؤتمر الصحفي: "هل هذا كوب جديد؟ لا ليس جديدا، إنه هدية من المطبخ، كُتب عليه الرجل العادي ولدي به الشاي".pic.twitter.com/KolUfUiFaU — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 11, 2020

وعن الارتباط بضم الإسباني تياجو ألكانتارا أضاف الألماني: "إذا كان بإمكاني اختراع كلمة من شأنها إنهاء التكهنات أعتقد أنني سأصبح غنيا حقا. من الجيد أننا مرتبطون بـ تياجو ألكانتارا ولكن هذا لأنه لاعب جيد وليفربول نادي كبير. ربما يكون هذا مفيدا بالنسبة لكم لا أستطيع إنهاء التكهنات".

وتطرق للحديث عن مستقبل لاعب وسطه الهولندي جورجينيو فينالدوم: "بالطبع تحدثت معه، منذ أن عاد فينالدوم من التوقف الدولي أجريت معه 500-600 محادثة، هذا كل ما في الأمر".

وأكمل "كل شيء جيد بين جيني وبيني والإدارة في تلك اللحظة، بصرف النظر عما سنعلنه عبر وسائل الإعلام".

وعن منافسة الموسم الجديد أردف "أن تكون بطلا هذه هي أفضل مشكلة يمكن أن تواجهها. نعم، إذا كانت مشكلة لا أعرف، لكن الجميع يعطيني الشعور كما ينبغي. الجميع يريد أن يكون بطلا وهذا ليس سيئا بالنسبة لي".

وواصل "كيف نقدم أداءً مميزا مرارا وتكرارا؟ نحن في الدوري الإنجليزي حيث المنافسين الأقوى، أكثر ما نحتاجه أن نكون مستعدين".

وأتم عن مواجهة مارسيلو بييلسا المدير الفني لـ ليدز: "أنا معجب به ولكني لم أكن قريبا بما يكفي لأتحدث عنه حقا. يمتلك فريفا استثنائيا. لقد حللت بعض المباريات وشاهدتها. نهج مختلف. أنا أحبه دون أن أعرفه كشخصية، ربما يكون أكثر من يعمل بيننا".