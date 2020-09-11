دي ماريزو: الصفقة الثامنة تمت.. ميندي إلى تشيلسي

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 17:54

كتب : FilGoal

ميندي - تشيلسي

الصفقة الثامنة تُطبخ على نار هادئة، بل أصبحت جاهزة تماما للإتمام. هنا نتحدث عن الحارس السنغالي إدوارد ميندي والانضمام إلى تشيلسي.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو إتمام الاتفاق بين تشيلسي ونادي رين الفرنسي من أجل ارتداء الحارس إدوارد ميندي لقميص البلوز.

الاتفاق تم بالفعل، والحارس السنغالي يستعد للسفر إلى إنجلترا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الخضوع لفحوصات الكشف الطبي قبل أن يوقع على عقود انضمامه للبلوز.

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على الجانب الآخر كشف فابريزو رومانو الصحفي الموثوق أن نادي رين وافق على العرض الأخير الذي قدمه تشيلسي، وذلك بعد رغبة الحارس السنغالي في الانضمام للبلوز.

تشيلسي وصل لاتفاق مع ميندي على شروطه الشخصية منذ أيام، قبل أن يطلب الحارس السنغالي من ناديه السماح له بالانضمام للبلوز، وبالفعل وصل الطرفين إلى اتفاق نهائي.

نادي رين كان يطلب الحصول على 32 مليون جنيه إسترليني، ولكن الصفقة انتهت بمبلغ قريب من 25 مليون إسترليني.

صاحب الـ 28 عاما سيكون الخيار رقم 1 لـ فرانك لامبارد في مركز حراسة المرمى، بعدما فقد المدرب ثقته في الإسباني كيبا الذي انضم للبلوز كأغلى حارس مرمى في العالم.

شباك تشيلسي اهتزت 54 مرة الموسم الماضي، أكثر من أي فريق في أول 10 مراكز في الدوري الإنجليزي، وهو ما جعل خطة البلوز واضحة بشأن التعاقد مع حارس مرمى جديد، والاختيار وقع على ميندي.

وانضم ميندي الحارس الدولي السنغالي إلى رين قادما من ريمس في صيف 2019 بمبلغ 4 ملايين يورو.

ميندي شارك خلال الموسم الماضي في 33 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 31 هدفا، وعلى المستوى الدولي ظهر ميندي في 7 مناسبات مع منتخب السنغال.

صفقة ميندي لـ تشيلسي ستكون الثامنة بعد كل من كاي هافيرتز وتيمو فيرنر وبين تشيلويل وحكيم زياش ومالانج سار وتياجو سيلفا وكزافييه مبيوامبا.

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