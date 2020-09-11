مدرب وست بروميتش: نحن على وشك التعاقد مع إيفانوفيتش

أعلن سلافيا بيليتش المدير الفني لـ وست بروميتش ألبيون، عن اقتراب ناديه من التعاقد مع الصربي المخضرم برانيسلاف إيفانوفيتش.

إيفانوفيتش يخضع بالفعل للكشف الطبي في مقر نادي وست بروميتش ألبيون، وهو ما أكده بيليتش خلال مؤتمر صحفي.

وقال بيليتش: "الصفقة قريبة للغاية، آمل أن تُحسَم خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "سيكون إضافة عظيمة لنا، سيلبي كل احتياجات نادٍ صاعد لتوه للدوري الممتاز".

وواصل: "لقد قام بكل شيء في مسيرته، كانت مسيرة مذهلة، سنستفيد من خبرته داخل وخارج الملعب".

وأتم: "نريد الاستفادة من تأثيره الإيجابي على كل المدافعين من حوله، ولهذا جعلناه هدفنا الأساسي في سوق الانتقالات، سيكون تعاقدا عظيما لنا".

إيفانوفيتش (36 عاما) لا يرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد انتهاء عقده مع زينيت سان بطرسبرج الروسي الذي لعب له في السنوات الثلاث الأخيرة.

ويمتلك إيفانوفيتش خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي الذي لعب له بين 2008 و2017، وخاض بقميصه 377 مباراة، وتوج معه بعشر بطولات، من ضمنها الدوري الإنجليزي 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

ويجيد إيفانوفيتش اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن بنفس الكفاءة.

ويضم وست بروميتش في خط دفاعه كل من الدولي المصري أحمد حجازي، والنيجيري سيمي أجايي، والإيفواري سيدريك كيبري، والأيرلندي دارا أوشي، والإنجليزيين كايل بارتلي ودارنيل فورلونج.

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