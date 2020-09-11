إنبي لـ في الجول: فعلنا تمديد استعارة كريم فؤاد من النجوم.. ولم يتواصل معنا أحد بشأنه

كشف زكريا السيد رئيس نادي إنبي بأن فريقه فعل بند تمديد استعارة كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم بالفعل.

وقال زكريا السيد في تصريحات لـFilGoal.com: "فعلنا بند تمديد استعارة كريم فؤاد من النجوم، وأرسنال الشيك إلى النادي مساء أمس الخميس بالفعل".

وأضاف "لم يتواصل معنا أحد بشأن كريم فؤاد، سواء الأهلي أو النجوم".

وأتم "اللاعب من ركائز الفريق الأساسية كونه يلعب كظهير أيمن وأيسر، وهو ضمن خططنا للموسم المقبل".

بعض التقارير أشارت لإتمام الأهلي التعاقد مع كريم فؤاد من النجوم بالفعل.

وقال محمد الطويلة رئيس النجوم لـFilGoal.com بهذا الشأن: "الأمر الآن متوقف على إنبي". (طالع التفاصيل)

كريم فؤاد مٌعار من النجوم لإنبي هذا الموسم ويحق للفريق البترولي تمديد الإعارة لموسم إضافي تلقائيا.

ويلعب فؤاد في مركز الظهير الأيمن بجانب الجناح الأيمن، إلا إن إنبي يشركه مؤخرا كظهير أيسر بسبب الغيابات.

صاحب الـ20 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة. صنع فيهم هدفا واحدا.

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