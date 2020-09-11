رئيس النجوم يوضح لـ في الجول حقيقة انضمام كريم فؤاد لـ الأهلي

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 14:18

كتب : أحمد الخولي

كريم فؤاد

أوضح محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، حقيقة انتقال كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق المٌعار لنادي إنبي، إلى الأهلي.

FilGoal.com توجه بالسؤال لنادي النجوم عن حقيقة انضمام كريم فؤاد للأهلي.

وقال الطويلة لـFilGoal.com: "لصفقة الآن متوقفة على موافقة إنبي، ولا أستطيع قول أكثر من ذلك حاليا".

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كريم فؤاد مٌعار من النجوم لإنبي هذا الموسم ويحق للفريق البترولي تمديد الإعارة لموسم إضافي تلقائيا.

ويلعب فؤاد في مركز الظهير الأيمن بجانب الجناح الأيمن، إلا إن إنبي يشركه مؤخرا كظهير أيسر بسبب الغيابات.

صاحب الـ20 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة. صنع فيهم هدفا واحدا.

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