مؤتمر مورينيو: لسنا ملكا لدولة كي ننفق ثروات.. وأثق في استقدام توتنام لمهاجم

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 15:00

كتب : FilGoal

مؤتمر جوزيه مورينيو

بدأ جوزيه مورنيو موسم المؤتمرات الصحفية مبكرا جدا. وفي أولى مؤتمرات الموسم الجديد كانت تصريحاته القوية بخصوص موسم الانتقالات الصيفية.

مورينيو صدق على كلام يورجن كلوب بأنهما فريقان ليسا تابعين لدولة أو أسرة حاكمة كي ينفقان الثروات مقابل استقدام لاعبين.

وعقد جوزيه مورينيو المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، قبيل مباراة توتنام أمام إيفرتون يوم الأحد المقبل.

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وكل ما يلي على لسان مورينيو في المؤتمر الصحفي.

أحتاج لـ مهاجم

"نعم أحتاج لـ مهاجم جديد. النادي يعلم بأنني أحتاج لمهاجم جديد، وهم أيضا يريدون ذلك. هل سنحصل على واحد؟ أتوقع ذلك".

داني روز

"انتقال داني روز إلى جنوى؟ إن حصلوا عليه فأعتقد أنهم حصلوا على لاعب جيد".

"لدينا بن دافيز، وسيسينون، وهذا استثمار نرغب بتطويره والأمر سيكون صعبا عليه. إن ذهب لجنوى فهذا جيد بالنسبة له برأيي".

لسنا ملكا لدولة

"كما قال يورجن كلوب أمس فالأمر ينطبق علينا أيضا، لسنا مملوكين لدولة أو لأسرة حاكمة كي ننفق ثروة كاملة خلال موسم انتقالات".

توتنام تعاقد هذا الصيف ثلاثة لاعبين حتى الآن. جو هارت حارس بيرنلي السابق في صفقة انتقال حر، وبيير إيميل هويبيرج لاعب وسط ساوثامبتون، ومات دوهيرتي مدافع ولفرهامبتون، بجانب استعادة لو سيلسو من ريال بيتيس.

في المقابل تخلى الفريق عن يان فيرتونخن المدافع البلجيكي إلى بنفيكا، وكايل بيترز إلى ساوثامبتون.

وثائقي أمازون

"نعم سأقوم بذلك مجددا إذا عٌرض علي، لكن هل أحببته؟ لا، ولن أشاهده. أعتقد أن الأمر مثير للمتابعين وليس لي".

شركة أمازون أنتجت فيلما وثائقيا مؤخرا حول نادي توتنام، وكان جوزيه مورينيو أحد أبطاله.

ويبدأ توتنام الموسم بملاقاة إيفرتون في مواجهة بين البرتغالي وكارلو أنشيلوتي المدرب الإيطالي للتوفيز يوم الأحد المقبل على ملعب وايت هارت لين.

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