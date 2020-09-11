محمد عواد يعلن رفض الزمالك إعارته "أتفهم القرار وتحت أمر النادي"

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 13:37

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك - إنبي

كشف محمد عواد حارس نادي الزمالك عن رفض الإدارة العرض المقدم لاستعارته، مؤكدا تفهمه للقرار.

وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على تويتر "تم رفض الإعارة، وأنا أؤكد أني تحت أمر نادي الزمالك وأتفهم قرار المستشار مرتضي منصور بعدم رحيلي عن النادي على سبيل الإعارة لأنهم يرون دائما الأصلح والأفضل لي".

FilGoal.com كشف في وقت سابق وصول عرض سعودي من فريق الباطن لاستعارد محمد عواد خلال الموسم المقبل، وأن الزمالك رفض العرض بالفعل. (طالع التفاصيل)

محمد عواد انضم لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري قادما من الإسماعيلي.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 11 مباراة. حافظ على نظافة شباكه في 6 منهم، بجانب 4 مباريات من الموسم الماضي في بطولتي كأس مصر وكأس السوبر المصري اللذان لٌعبا بقوائم الموسم الجاري.

بعد ذلك فقد عواد موقعه في تشكيل الزمالك الأساسي لصالح زميله محمد أبو جبل منذ قدوم باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي الحالي للفريق.

وسبق لـ محمد عواد خوض تجربة في الدوري السعودي مع فريق الوحدة في الموسم الماضي.

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