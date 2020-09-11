هدف الأهلي والزمالك - موقع تونسي: الإفريقي يتعاقد مع بن عيادة

حصل نادي الإفريقي التونسي على خدمات الظهير الجزائري حسين بن عيادة في صفقة انتقال حر.

وحسب موقع "Foot 24" التونسي فأن الظهير الأيمن الجزائري وقّع لصفوف الأحمر والأبيض على عقد يمتد لـ 3 مواسم وفقا لوكيل أعماله.

الظهير البالغ 28 عاما كان هدفا لكل من الزمالك والأهلي والترجي التونسي في الفترة الماضية بعد مستواه المميز الذي قدمه رفقة شباب قسنطينة الجزائري.

وأضاف التقرير أن راعي النادي الجديد للإفريقي التونسي هو من تكفل بالصفقة.

وكان بن عيادة قد صرّح سابقا لقناة أون تايم سبورتس 2 قائلا: "لم يحدث بيني وبين الأهلي أو الزمالك أي مفاوضات أو اتصالات رسمية أو حتى مع وكيلي".

وأكمل "هذا الأمر كان من فترة ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا توقفت كل الأمور".

بن عيادة لعب هذا الموسم في البطولة الجزائرية 19 مباراة. صنع 6 أهداف وسجل هدفا وحيدا، وفي مباريات الكأس لعب مباراتين، ونجح في تسجيل 3 أهداف.