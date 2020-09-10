سكاي: اجتماع إيجابي بين فينالدوم وكلوب.. اللاعب يرغب في التجديد لـ ليفربول

شهد اجتماع يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، بلاعبه جورجينو فينالدوم، أنباءً سيئة لـ برشلونة.

شبكة "سكاي سبورتس" ذكرت أن فينالدوم عقد اجتماعا مع كلوب أمس الأربعاء، ووصفته بـ "الإيجابي للغاية".

وأفاد التقرير أن فينالدوم يرغب في البقاء بالمرسيسايد، وأنه منفتح على فكرة تجديد عقده.

فينالدوم (29 عاما) ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2021، ويحظى باهتمام بالغ من برشلونة.

رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد مُعجب باللاعب ويرغب في ضمه، بعد أن اعتمد عليه في منتخب هولندا.

ويلعب فينالدوم في صفوف ليفربول منذ صيف 2016 قادما من نيوكاسل يونايتد، مقابل 27 مليون يورو.

وسجل فينالدوم 19 هدفا وصنع 16 في 187 مباراة بقميص ليفربول.

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