سلبية تحاليل لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

ظهرت نتيجة تحاليل دم أفراد الإسماعيلي للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت جميعها سلبية.

الإسماعيلي يواجه الأهلي على استاد برج العرب مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 26 للدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن عينات تحليل الدم للكشف عن فيروس كورونا في الإسماعيلي، ظهرت سلبية بالكامل.

وكان الأهلي بدوره قد أعلن عن سلبية كل تحاليل "رابيد تيست" التي خضع لها يوم أمس. (طالع التفاصيل)

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 30 نقطة.

واستفاق الإسماعيلي في الجولة الماضية بانتصار عريض على نادي مصر بأربعة أهداف دون رد.

وأعلن الإسماعيلي عن تعاقده مع مدربه السابق البرازيلي ريكاردو لقيادة الفريق فنيًا في الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

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