رسميا - ريكاردو مدربا للإسماعيلي للمرة الثالثة

أعلن النادي الإسماعيلي تعيين البرازيلي هيرون فيريرا "ريكاردو" مدربا للفريق ليكون على رأس الجهاز الفني الخامس للفريق خلال الموسم الجاري.

ووصل المدير الفني البرازيلي فجر الخميس إلى مطار القاهرة قادما من بلاده للتوقيع على عقود تدريب الفريق.

وسيتجه ريكاردو مع الفريق إلى الإسكندرية لمتابعة الاستعدادات لمباراة الأهلي التي من المقرر أن تنطلق مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ويضم جهاز ريكاردو كل من أحمد العجوز كمدرب عام والقائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدربا، وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى.

وقاد ريكاردو الإسماعيلي مرتين سابقتين، ونجح في المنافسة على لقب الدوري ولعب مباراة فاصلة لحسم اللقب أمام الأهلي في 2009، لكنه خسرها، بجانب توليه تدريب عددا من الأندية العربية أبرزها الهلال السوداني والمريخ السوداني والأهلي القطري وأهلي طرابلس الليبي.

ويعد ريكاردو خامس مدربي الإسماعيلي هذا الموسم، إذ قاد الفريق كل من ميودراج يسيتش ويديه جوميز وأدهم السلحدار مرتين.

الإسماعيلي يحتل المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.