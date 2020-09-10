عبد الحفيظ: ندعم مؤمن بالكامل.. ويجب على الجميع مساندته

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 18:52

كتب : حسام نور الدين

زيارة مؤمن زكريا لتدريبات الأهلي في التتش

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، سعادته بزيارة مؤمن زكريا لمقر النادي اليوم الخميس.

مؤمن زكريا

النادي : الأهلي

الأهلي

وصرّح عبد الحفيظ: "سعدت بتواجد مؤمن زكريا في النادي الأهلي اليوم".

وأضاف عبر الموقع الرسمي لناديه: "كل الدعم لمؤمن زكريا من أجل تخي الظروف الصحية الحالية التي يمر بها، نحتفي به اليوم في بيته ووسط زملائه لتأكيد هذا المعنى".

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وواصل: "تكريم مؤمن زكريا اليوم يأتي كخطوة طبيعية من جانب الأهلي الذي يدعم دائما أبنائه بالكامل".

وتابع: "الظروف الصحية الحالية للاعب تتطلب توافر كل الجهود والمساندة من الجميع، لمساندته على تخطيها".

وأشار: "الجميع يقدّر ويحترم مؤمن، لقد قدّم مسيرة ناجحة مع الأهلي منذ أن كان لاعبا في قطاع الناشئين وصولا إلى الفريق الأول".

وأتم: "أتمنى أن يتخطى مؤمن أزمته الصحية الحالية، ويعود سريعا إلى ناديه وجماهير الأهلي".

وكان مؤمن زكريا قد زار مقر الأهلي اليوم، وحظي باحتفاء بالغ من لاعبي الفريق وجهازه الفني. (طالع التفاصيل)

وأعلن الأهلي عن صرف قيمة عقد مؤمن زكريا مع النادي لمدة 3 سنوات خالية من الضرائب بالإضافة إلى نسبة المشاركات. (طالع التفاصيل)

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