مؤمن زكريا يزور الأهلي.. واللاعبون والجهاز الفني يحتفلون بحضوره

تواجد مؤمن زكريا لاعب الأهلي في مقر تدريبات الفريق بملعب التتش في الجزيرة، لمتابعة تدريبات الفريق اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري.

وتواجد الثنائي وليد سليمان ومحمود عبد المنعم "كهربا" كأول لاعبين استقبلا اللاعب على باب التتش وسط ترحيب كبير من زملائه.

وأقام اللاعبون والجهاز الفني بقيادة ريني فايلر حفل تكريم لجناح الأهلي.

مؤمن زكريا يغيب عن الملاعب منذ قرابة العام ونصف العام بسبب حالته الصحية.

صاحب الـ32 عاما انضم إلى الأهلي قادما من إنبي في يناير 2015 وخرج من الفريق في إعارتين إلى أهلي جدة السعودي وأحد السعودي.

وخاض مؤمن بقميص الأهلي ما يقرب من 140 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 40 هدفا وصنع 20 آخرين.