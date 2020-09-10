كواترو: أتليتكو مهتم بـ سواريز.. واللاعب يرحب بالصفقة

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 18:04

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

في تحوّل مفاجئ لمسار سوق الانتقالات، يبدو أن لويس سواريز مهاجم برشلونة قد وجد وجهته التالية داخل إسبانيا، وليس في إيطاليا.

محطة "كواترو" الإسبانية ذكرت أن أتليتكو مدريد دخل المشهد بقوة، وبدأ المفاوضات بالفعل من أجل ضم سواريز إلى صفوفه.

وأفاد التقرير بوجود اهتمام متبادل بين الطرفين، فمن ناحية، يعتقد مسؤولو أتليتكو أن سواريز قادر على تقديم أعلى مستوى لمدة موسمين إضافيين.

أخبار متعلقة
كادينا سير: جوان لابورتا ينوي الترشح لانتخابات برشلونة رومانو: برشلونة يتفق على البنود الشخصية مع ديباي ويفاوض فينالدوم برشلونة يعلن شفاء أومتيتي من فيروس كورونا موندو ديبورتيفو: برشلونة يسعى لضم إريك جارسيا وديباي

ومن جهة أخرى، ينجذب سواريز لفكرة البقاء داخل إسبانيا، والانضمام لنادٍ كبير مثل أتليتكو مدريد.

يأتي ذلك تزامنا مع التقارير التي تشير إلى عدم وضوح مستقبل ألفارو موراتا، ودييجو كوستا، ثنائي هجوم أتليتكو مدريد.

فـ موراتا يرغب في العودة إلى يوفنتوس، أمّا كوستا فتبدو أيامه في أتليتكو قد انتهت بالفعل، وقد يرحل بشكل شبه مؤكد هذا الصيف.

وكانت تقارير إيطالية قد ذكرت أن سواريز قد اتفق على البنود الشخصية مع يوفنتوس بالفعل، وأنه بات جاهزا للانتقال إليه مقابل 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى 13 مليون يورو كإضافات. (طالع التفاصيل)

ولا يعد سواريز المهاجم الوحيد الموجود على رادار أتليتكو مدريد في السوق، وإنما ينافسه أيضا إدينسون كافاني غير المرتبط بأي نادٍ، وراؤول دي توماس مهاجم إسبانيول.

سواريز (33 عاما) يلعب في برشلونة منذ 2014 بعد انتقاله قادما إليه من ليفربول مقابل 82 مليون يورو.

ويعد سواريز الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة برصيد 198 هدفا من 283 مباراة، كما صنع 109 هدفا خلال نفس الفترة.

لكن مع قدوم رونالد كومان المدرب الجديد لـ برشلونة، تم إخبار سواريز بالاستغناء عن خدماته.

اقرأ أيضا:

المواعيد الجديدة لدوري الأبطال والكونفدرالية

تحديد موعد ومكان انتخابات رئاسة كاف

لويس سواريز أتليتكو مدريد برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي يعدد لـ في الجول مزايا طاهر محمد في رأي فايلر 22 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – فرانكفورت يضم أندري سيلفا من ميلان بشكل دائم 34 دقيقة | أوروبا
درينكووتر: استخدمت ترجمة "جوجل" للاعتذار إلى زميلي بعد أن نطحته ساعة | أوروبا
مباشر نهائي سوبر السلة - الاتحاد (57) الأهلي (40).. الفترة الثالثة ساعة | رياضات أخرى
مباشر في الدوري - سموحة (1) الزمالك (3) تبديل ثالث من كارتيرون ساعة | الدوري المصري
تشكيل أحمد سامي الأول – عودة الهاني سليمان لـ سموحة أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
إلى المركز الثالث.. صاروخية طاهر تحسم الفوز للمقاولون على الحدود في لقاء مثير ساعة | الدوري المصري
أسوان يتقدم وينتصر أخيرا.. زهرة الجنوب يتخطى الإنتاج ويواصل الزحف بعيدا عن الهبوط 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك