كواترو: أتليتكو مهتم بـ سواريز.. واللاعب يرحب بالصفقة

في تحوّل مفاجئ لمسار سوق الانتقالات، يبدو أن لويس سواريز مهاجم برشلونة قد وجد وجهته التالية داخل إسبانيا، وليس في إيطاليا.

محطة "كواترو" الإسبانية ذكرت أن أتليتكو مدريد دخل المشهد بقوة، وبدأ المفاوضات بالفعل من أجل ضم سواريز إلى صفوفه.

وأفاد التقرير بوجود اهتمام متبادل بين الطرفين، فمن ناحية، يعتقد مسؤولو أتليتكو أن سواريز قادر على تقديم أعلى مستوى لمدة موسمين إضافيين.

ومن جهة أخرى، ينجذب سواريز لفكرة البقاء داخل إسبانيا، والانضمام لنادٍ كبير مثل أتليتكو مدريد.

🚨🚨🚨 NOTICIA #DeportesCuatro 💥 Luis Suárez prefiere fichar por el Atlético de Madrid antes que por la Juventus. Hay NEGOCIACIÓN. 💥 Llegaría GRATIS y los rojiblancos hacen números para cuadrar su ficha https://t.co/NOOov8YBfM — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) September 10, 2020

يأتي ذلك تزامنا مع التقارير التي تشير إلى عدم وضوح مستقبل ألفارو موراتا، ودييجو كوستا، ثنائي هجوم أتليتكو مدريد.

فـ موراتا يرغب في العودة إلى يوفنتوس، أمّا كوستا فتبدو أيامه في أتليتكو قد انتهت بالفعل، وقد يرحل بشكل شبه مؤكد هذا الصيف.

وكانت تقارير إيطالية قد ذكرت أن سواريز قد اتفق على البنود الشخصية مع يوفنتوس بالفعل، وأنه بات جاهزا للانتقال إليه مقابل 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى 13 مليون يورو كإضافات. (طالع التفاصيل)

ولا يعد سواريز المهاجم الوحيد الموجود على رادار أتليتكو مدريد في السوق، وإنما ينافسه أيضا إدينسون كافاني غير المرتبط بأي نادٍ، وراؤول دي توماس مهاجم إسبانيول.

سواريز (33 عاما) يلعب في برشلونة منذ 2014 بعد انتقاله قادما إليه من ليفربول مقابل 82 مليون يورو.

ويعد سواريز الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة برصيد 198 هدفا من 283 مباراة، كما صنع 109 هدفا خلال نفس الفترة.

لكن مع قدوم رونالد كومان المدرب الجديد لـ برشلونة، تم إخبار سواريز بالاستغناء عن خدماته.

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