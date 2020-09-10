الأهلي يعلن سلبية تحاليل لاعبيه قبل مواجهة الإسماعيلي

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 17:49

كتب : حسام نور الدين

حرس الحدود - الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، عن سلبية تحاليل جميع اللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي.

وخضع الأهلي أمس الأربعاء تحليل "رابيد تيست" في مقر النادي بالجزيرة، وظهرت نتيجة كل أفراده سلبية.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي على ملعب برج العرب في الإسكندرية غدا الجمعة، بالجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

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ومن المنتظَر أن يُعلن ريني فايلر المدرب الفني للأهلي، عن قائمة الفريق التي تسافر إلى الإسكندرية، عقب مران اليوم الخميس.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 68 نقطة، ويتبقى له 8 نقاط لحسم لقبه الـ42.

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