خبر في الجول – محمود علاء خارج قائمة الزمالك أمام سموحة

خرج محمود علاء مدافع نادي الزمالك من قائمة فريقه أمام سموحة.

الزمالك يواجه سموحة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك، بأن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، قرر إراحة محمود علاء مدافع الفريق خلال لقاء اليوم أمام سموحة.

كارتيرون سيستغل عودة محمود حمدي "الونش" من الإصابة، وسيشارك كقلب دفاع بجانب محمد عبد الغني، فيما سيحصل محمود علاء على راحة خلال اللقاء.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 32 مباراة. سجل فيهم 6 أهداف.

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