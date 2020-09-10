عبد ربه يوجه رسالة للاعبي الإسماعيلي: عليكم أن تُحسنوا تقديم أنفسكم أمام الأهلي

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 15:08

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

يرى حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق أن مواجهة الأهلي خارج التوقعات ولا ترتبط بترتيب الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري.

وطالب نجم الدراويش السابق من لاعبي الفريق أن يُحسنوا تقديم أنفسهم في قمة الجولة الـ 26 من المسابقة.

وقال عبد ربه لـ FilGoal.com: "مواجهة الأهلى خارج التوقعات ولا ترتبط بأي ترتيب للفريقين بجدول المسابقة، المواجهة دائما ما تحظى بمتابعة كبيرة ينتظرها اللاعبين".

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وأضاف "المباراة تخص اللاعبين فى المقام الأول ورغباتهم تحدد خط سيرها خاصه أن كل منهم يسعى لتقديم نفسه فى مثل هذه المباريات القوية".

وأكمل "كنا ننتظر تلك المواجهات لنقدم أفضل ما لدينا ونحن فى الملعب وهذه هى رسالتى للاعبى الإسماعيلي عليكم أن تُحسنوا تقديم أنفسكم خلال هذه المباراة".

وأضاف "الأداء ونتيجة المباراة ستكون قوة دفع للفريق في ما تبقى من مباريات له في الدوري".

وأشار "الجهاز الفني عليه دور كبير فى إعادة تنظيم صفوف الفريق ومواصلة المشوار الإيجابى للخروج بالفريق من المركز المتأخر المتواجد به بجدول الترتيب".

وأتم "أتمنى من اللاعبين التركيز داخل الملعب وأن يعلموا دائما قيمة قميص النادي حتى يستطيعوا أن يقدموا لقاء يليق بفريقهم وأنفسهم سعيا لمصالحة جماهيرهم".

الإسماعيلي تفوق على نادي مصر تحت قيادة محمد حمص وأحمد العجوز برباعية دون مقابل في الجولة الأخيرة.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام المصري.

وأعلن الدراويش عن تعيين البرازيلي ريكاردو لقيادة الفريق. (طالع التفاصيل)

الإسماعيلي في الدوري الأهلي حسني عبد ربه
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