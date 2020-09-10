تأجيل إفريقيا - هشام حنفي: قرار في صالح الفرق المصرية.. كفتنا ستكون أرجح

يرى هشام حنفي نجم الأهلي السابق إن قرار تأجيل مباريات المواجهات الإفريقية يصب في مصلحة الفرق المصرية لأن الفرق المغربية ستحتاج لوقت للعودة معا بعد الغيابات بسبب كوفيد 19.

مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، يبدو الأقرب تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى.

ولذلك استمع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لرأي الأندية المستمرة في البطولة، وافق الأهلي على التأجيل بينما رفضه الزمالك.

واتجه FilGoal.com لسؤال نجوم الكرة المصرية عن رأيهم، هل التأجيل أفضل أم أسوأ للفريقين المصريين؟

وصرح حنفي لـFilGoal.com قائلا: "التأجيل مناسب جدا لظروف النادي الأهلي، الفريق يعاني رغم تحقيق الانتصارات ومواجهة الوداد ستكون مختلفة تماما عن المواجهات المحلية التي فاز بها".

وأضاف "بجانب المصابين، الأهلي بحاجة لوقت لإعادة تجهيز جونيور أجايي وجيرالدو ومروان محسن لمواجهات حاسمة مثل لقاء الوداد، ولذلك أرى التأجيل يصب في صالح الأهلي".

وواصل "الوداد يعاني حاليا من غيابات بسبب كورونا، عند عودتهم سيحتاجون إلى وقت للعودة لمستواهم، بينما أنت الآن تخوض مباريات واحتكاك وتقوم بتجهيز اللاعبين".

وأتم "يمنح ذلك فرقنا أفضلية عليهم ويجعل كفتنا أرجح، الأمر ذاته للزمالك وبيراميدز التأجيل أفضل للجميع".

وكان الأهلي قد أعلن موافقته على تأجيل مباريات نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

أما بالنسبة للزمالك، فقال: "الزمالك يفضل استغلال النقص العددي الموجود لدي لاعبي الرجاء المصابين بفيروس كورونا".

وأعلن كاف في وقت سابق أن نصف النهائي سيبدأ في نهاية سبتمبر الجاري، لكن علم FilGoal.com أن النية تتجه لتأجيل المباريات للنصف الثاني من شهر أكتوبر.