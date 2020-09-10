تأجيل إفريقيا - جمال حمزة لـ في الجول: ليس أفضل قرار للزمالك بعد الفوز أمام الأهلي وبيراميدز

يرى جمال حمزة نجم هجوم الزمالك السابق أن تأجيل مباريات دوري الأبطال ليس في مصلحة فريقه، مشيرا إلى أن المعنويات كان أفضل بعد الفوز أمام الأهلي وبيراميدز.

مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، يبدو الأقرب تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى.

ولذلك استمع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لرأي الأندية المستمرة في البطولة، وافق الأهلي على التأجيل بينما رفضه الزمالك.

واتجه FilGoal.com لسؤال نجوم الكرة المصرية عن رأيهم، هل التأجيل أفضل أم أسوأ للفريقين المصريين؟

وصرح جمال حمزة قائلا: "في الفترة الحالية؟ التأجيل ليس الأفضل للزمالك، لأنه كان يسير بشكل جيد ويلعب بشكل أفضل".

وواصل "المعنويات كانت مرتفعة بعد الفوز أمام الأهلي وبيراميدز، والفرق المغربية لها فترة طويلة لا تتمرن وكذلك الأفضل بالنسبة له أن يلعب حاليا".

وأكمل "الفرص أفضل للفرق المصرية حاليا، لأننا لعبنا مباريات أكثر وعليه أنت أعلى فنيا من الفرق الأخرى".

وتابع "لو تم التأجيل؟ لا يمكنني أن أقول ما سيحدث في منتصف أكتوبر، من ظروف الفريق إلى الإصابات والفنيات والأمور الأخرى".

وأتم "لا أعرف وجهة نظر الأهلي في موافقته على التأجيل، ربما ليس مستعدا أو إصابات، لا أعلم وجهة نظره".

وكان الأهلي قد أعلن موافقته على تأجيل مباريات نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

أما بالنسبة للزمالك، فقال: "الزمالك يفضل استغلال النقص العددي الموجود لدي لاعبي الرجاء المصابين بفيروس كورونا".

وأعلن كاف في وقت سابق أن نصف النهائي سيبدأ في نهاية سبتمبر الجاري، لكن علم FilGoal.com أن النية تتجه لتأجيل المباريات للنصف الثاني من شهر أكتوبر.