كرة سلة - الخطيب يؤازر فريق الرجال قبل مواجهة الاتحاد المصيرية

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 23:46

كتب : حسام نور الدين

الخطيب يزور فريق السلة

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء على زيارة فريق رجال السلة قبل المواجهة المصيرية أمام الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر.

ويقام نهائي دوري السوبر بنظام Best Of 5 أي أن الفريق الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب، ويتقدم الاتحاد على الأهلي بنتيجة 2-1 في المباريات.

وزار الخطيب معسكر الفريق المغلق بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لمواجهة الاتحاد الرابعة مساء غدا الخميس.

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ولا بديل للأهلي عن تحقيق الفوز غدا الخميس من أجل معادلة النتيجة واللجوء لمباراة فاصلة.

وشد الخطيب من أزر اللاعبين والجهاز الفني وطالبهم ببذل أقصى جهد والتحلي بالروح الرياضية وتقديم العرض الذي يليق بالنادي ويلبي طموحات الجميع.

وكان الاتحاد قد تغلب على الأهلي في المباراتين الأولى والثالثة بنتيجة 101-94 بعد اللجوء لوقت إضافي و71-68، بينما الأهلي فاز في المباراة الثانية بنتيجة 76-65.

وفي حال تغلب الأهلي على الاتحاد تقام المباراة الفاصلة النهائية مساء السبت.

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