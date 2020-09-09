البنا حكما لـ سموحة والزمالك.. ونور الدين يدير بيراميدز والمصري

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 23:17

كتب : FilGoal

محمود البنا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ويدير محمود البنا مباراة سموحة ضد الزمالك، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد توفيق، وهاني أمين حكما رابعا.

والثنائي محمود دسوقي وأحمد حامد فهيم للفيديو.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

كما يدير إبراهيم نور الدين مباراة بيراميدز ضد المصري، ويعاونه كل من هاني العراقي ومحمد عزازي، وأحمد علي حكما رابعا.

وللفيديو الثنائي خالد الغندور وحمادة الجلاوي.

أما مباراة المقاولون العرب ضد حرس الحدود يديرها محمد يوسف ويساعده إبراهيم الدسوقي وأحمد كمال، ولطفي شعبان حكما رابعا، وللفيديو محمد عباس قابيل ومصطفى عثمان.

ويدير جهاد جريشة مباراة الإنتاج الحربي ضد أسوان، ويعاونه كل من أحمد لطفي وعماد العقاد، وطاهر أمين حكما رابعا، والثنائي نادر قمر الدولة وعمرو رمضان للفيديو.

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