الدوري السعودي - الهلال يحطم الرقم القياسي والاتحاد ينجو من الهبوط

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 23:12

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال

نجح الهلال في تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط في الدوري السعودي في ختام الموسم الجاري.

وتغلب الهلال على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد في ختام مبارياته في الدوري السعودي.

ورفع الهلال رصيده إلى 72 نقطة من 30 مباراة ليحطم رقم النصر القياسي، وتوج الأزرق باللقب بفارق 8 نقاط ع النصر.

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أما اتحاد جدة فضمن البقاء في الدوري ونجا من الهبوط بعد التغلب على العدالة بهدفين دون رد.

رفع الاتحاد رصيده إلى 35 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

وحافظ عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر على صدارة هدافي الدوري السعودي للعام الثاني على التوالي.

واختتم حمد الله المسابقة برصيد 29 هدفا وبفارق هدفين عن جوميز مهاجم الهلال.

وضمنت أندية الهلال والنصر والأهلي التأهل إلى دوري أبطال آسيا، وارتفعت حظوظ الوحدة بعد تحقيق الفوز وحصد المركز الرابع.

وينتظر الوحدة خروج أبها وعدم تتويجه بلقب كأس الملك ليصعد الوحدة كرابع ممثلي السعودية في بطولة آسيا.

وتأهل أبها إلى نصف نهائي الكأس بجوار الثلاثي المتأهل إلى آسيا الهلال والنصر وأهلي جدة.

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