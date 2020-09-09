تأجيل إفريقيا - ضياء السيد لـ في الجول: قرار اضطراري يعطي ميزة للأهلي

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 22:33

كتب : محمد يسري

حرس الحدود - الأهلي

يرى ضياء السيد مدرب منتخب مصر الشباب الأسبق إن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إذا تم سيكون اضطراريا.

مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، يبدو الأقرب تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى.

ولذلك استمع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لرأي الأندية المستمرة في البطولة، وافق الأهلي على التأجيل بينما رفضه الزمالك.

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واتجه FilGoal.com لسؤال نجوم الكرة المصرية عن رأيهم، هل التأجيل أفضل أم أسوأ للفريقين المصريين؟

وقال ضياء السيد لـ FilGoal.com: "تأجيل المباريات سيكون اضطراريا بسبب زيادة عدد المصابين في المغرب".

وأكمل "لا شيء بيد الاتحاد الإفريقي حتى الآن لا يوجد طيران بين 21 دولة إفريقية، كما أن هناك صعوبة في الطيران في المغرب؛ لذا التأجيل سيكون واجبا".

ويرى ضياء السيد أن التأجيل يعطي ميزة للأهلي "وقتها سيكون حسين الشحات قد عاد من الجراحة التي أجراها، كما أن محمود عبد المنعم "كهربا" سيكون أكثر جاهزية، وأمامهما الفرصة للعب لعدد من مباريات الدوري".

وكان الشحات قد أجرى جراحة الفتق السُري بينما تم إيقاف كهربا لمدة 10 مباريات بسبب أحداث مباراة السوبر المصري التي لعبت ضد الزمالك في فبراير الماضي.

وتابع السيد "الأهلي (حسبها صح)، فعودة الشحات وكهربا ستكون مهمة خصوصا بعد انتهاء إعارة رمضان صبحي ورحيله عن الفريق ووجود نقص في مركز الجناح".

وكان الأهلي قد أعلن موافقته على تأجيل مباريات نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

أما بالنسبة للزمالك، فقال: "الزمالك يفضل استغلال النقص العددي الموجود لدي لاعبي الرجاء المصابين بفيروس كورونا".

وأعلن كاف في وقت سابق أن نصف النهائي سيبدأ في نهاية سبتمبر الجاري، لكن علم FilGoal.com أن النية تتجه لتأجيل المباريات للنصف الثاني من شهر أكتوبر.

الأهلي في إفريقيا الزمالك
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