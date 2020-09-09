مصدر مقرب من اللاعب: صالح جمعة تواجد في الأهلي.. وسر غيابه عن "رابيد تيست"

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 21:50

كتب : أحمد الخولي

صالح جمعة - الأهلي - المصري

نفى مصدر مقرب من صالح جمعة غياب اللاعب عن تدريبات الأهلي اليوم الأربعاء بدون إذن.

صالح جمعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "صالح جمعة تواجد بشكل طبيعي في مقر النادي الأهلي اليوم".

وتابع "تدرب صالح في صالة الألعاب الرياضية (الجيم) لذلك ربما ظن البعض أنه لم يحضر التدريبات".

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وكشف "غاب اللاعب عن فحص (الرابيد تيست) البديل للمسحة الخاصة بفيروس كورونا".

وأوضح "غيابه كان بسبب استبعاده من قائمة الفريق المقرر أن تشارك أمام الإسماعيلي في المباراة المقبلة".

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني لم يتفاجئ بغياب صالح جمعة كما يردد البعض".

وشارك صالح جمعة في 6 دقائق فقط مع الأهلي هذا الموسم كانت أمام المصري في الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وأشار ريني فايلر المدير الفني للفريق إلى أن اللاعب حصل على فرصة بسبب بذله مجهودا الفترة الأخيرة لكنه يحتاج لمجهود أكثر للحصول على فرصة أكبر.

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