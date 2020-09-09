مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: عودة الونش وحسام أشرف أمام سموحة

يعود محمود حمدي "الونش" وحسام أشرف أمام سموحة في مباراة الدوري المصري.

محمود حمدي النادي : الزمالك الزمالك

ويلعب الزمالك أمام سموحة مساء غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري.

وقال مصدر بالزمالك لـ FilGoal.com: "عودة الثنائي محمود الونش وحسام أشرف أمام سموحة".

وكشف "اللاعبان أصبحا لائقان من الناحية الطبية والمشاركة في المباراة في يد الجهاز الفني بقيادة كارتيرون".

وتابع "تدرب الثنائي بشكل طبيعي ويمكنهما المشاركة وفقا للرؤية الفنية".

أما عن أشرف بنشرقي فأوضح "لا يزال من الصعب أن يشارك أمام سموحة خوفا من تفاقم الإصابة".

وأضاف "أما فرجاني ساسي فيواصل التأهيل بسبب غيابه في كل الأحوال بسبب تراكم البطاقات الصفراء".

وأتم تصريحاته "عقب مباراة سموحة سيتم فحص اللاعبين طبيا لمعرفة إمكانية مشاركتهم أمام الإنتاج الحربي".

ويلعب الزمالك أمام الإنتاج الحربي مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 25 مباراة أما الأهلي فيتصدر بـ 68 نقطة.

ومن المقرر خصم 3 نقاط من الزمالك بنهاية الموسم كعقوبة من اتحاد الكرة بسبب الغياب عن مواجهة الأهلي في الدور الأول.

اقرأ أيضا:

عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول موعد عودة الشحات

وزارة الرياضة تعلن إحالة ملف فقدان مقتنيات اتحاد الكرة إلى النائب العام