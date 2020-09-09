عبد الحفيظ لـ في الجول: السولية ينضم لمعسكر الإسكندرية وهناك إمكانية للحاقه بمواجهة الاتحاد

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 20:51

كتب : أحمد الخولي

عمرو السولية - الأهلي والجونة

ينضم عمرو السولية إلى معسكر الأهلي في الإسكندرية رغم صعوبة لحاقه بمواجهة الإسماعيلي المقبلة، ولكن هناك إمكانية لخوضه مباراة الاتحاد.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري.

وقال سيد عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "سنضم عمرو السولية إلى معسكر الإسكندرية".

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وتابع مدير الكرة بالأهلي "السولية يواصل التأهيل معنا في المعسكر لكنه لن يلحق بمواجهة الإسماعيلي".

وكشف عبد الحفيظ "هناك إمكانية كبيرة لجاهزية السولية قبل مواجهة الاتحاد السكندري".

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الجولة 27 من الدوري مساء الإثنين المقبل.

وغاب السولية عن أخر مواجهتين للأهلي أمام وادي دجلة وحرس الحدود بسبب الإصابة.

وتعرض السولية لإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مواجهة المصري يوم 29 من شهر أغسطس الماضي.

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