جاليوني: أليجري كان قريبا من خلافة كونتي في إنتر.. يرغب في العودة ليوفنتوس ولكن

اعترف جيوفاني جاليوني المدير الفني الإيطالي باقتراب ماكس أليجري من قيادة إنتر خلفا لأنطونيو كونتي.

ويعتبر جاليوني هو معلم أليجري في عالم التدريب، واعترف برغبته أيضا في العودة ليوفنتوس.

وقال جاليوني في تصريحات لإذاعة كيس كيس: "التقي مع أليجري بانتظام في توسكانا ولا يزال صديقا مقربا مني".

وأضاف المدرب الإيطالي "أليجري كان قريبا جدا من إنتر، ولكن عندما عادت العلاقة إلى طبيعتها بين النادي وكونتي انتهى الأمر".

وارتبط اسم أليجري أيضا بالعودة إلى يوفنتوس لخلافة ماوريسيو ساري، قبل أن يتم تعيين أندريا بيرلو بشكل رسمي.

وأجاب جاليوني عن ذلك قائلا: "أليجري لديها علاقة طيبة مع أندريا أنييلي رئيس النادي بالفعل".

وشدد "لكن العلاقة الطيبة مع رئيس النادي فقط، وهذا قد لا يكون كافيا لضمان عودته إلى يوفنتوس مجددا".

وأتم تصريحاته "أستطيع أن أقول إنه اعترف برغبته في العودة إلى يوفنتوس، لذا فهو مستعد للذهاب إلى هناك".

اقرأ أيضا:

عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول موعد عودة الشحات

وزارة الرياضة تعلن إحالة ملف فقدان مقتنيات اتحاد الكرة إلى النائب العام