جاليوني: أليجري كان قريبا من خلافة كونتي في إنتر.. يرغب في العودة ليوفنتوس ولكن

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 20:24

كتب : FilGoal

أليجري

اعترف جيوفاني جاليوني المدير الفني الإيطالي باقتراب ماكس أليجري من قيادة إنتر خلفا لأنطونيو كونتي.

ويعتبر جاليوني هو معلم أليجري في عالم التدريب، واعترف برغبته أيضا في العودة ليوفنتوس.

وقال جاليوني في تصريحات لإذاعة كيس كيس: "التقي مع أليجري بانتظام في توسكانا ولا يزال صديقا مقربا مني".

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وأضاف المدرب الإيطالي "أليجري كان قريبا جدا من إنتر، ولكن عندما عادت العلاقة إلى طبيعتها بين النادي وكونتي انتهى الأمر".

وارتبط اسم أليجري أيضا بالعودة إلى يوفنتوس لخلافة ماوريسيو ساري، قبل أن يتم تعيين أندريا بيرلو بشكل رسمي.

وأجاب جاليوني عن ذلك قائلا: "أليجري لديها علاقة طيبة مع أندريا أنييلي رئيس النادي بالفعل".

وشدد "لكن العلاقة الطيبة مع رئيس النادي فقط، وهذا قد لا يكون كافيا لضمان عودته إلى يوفنتوس مجددا".

وأتم تصريحاته "أستطيع أن أقول إنه اعترف برغبته في العودة إلى يوفنتوس، لذا فهو مستعد للذهاب إلى هناك".

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