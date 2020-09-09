مران الزمالك - كارتيرون يخفض الحمل البدني استعدادا لمواجهة سموحة

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 19:58

كتب : إبراهيم رمضان

أوباما - الزمالك - طلائع الجيش

خفض باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الحمل البدني للاعبي فريقه في المران الأخير قبل مواجهة سموحة.

ويلعب الزمالك مساء غدا الخميس، ضد سموحة في الجولة الـ26 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

بدأ المران بجلسة فنية سريعة من كارتيرون مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون طالبهم خلالها بالتركيز على النقاط الفنية التي سينفذها الفريق في المران.

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وشدد كارتيرون على ضرورة التركيز والعمل بقوة وطالب اللاعبين بحصد نقاط المباراة ومواصلة الانتصارات.

وحرص كارتيرون على تخفيف الحمل البدني خلال المران منعا لتعرض اللاعبين للإجهاد، وذلك بالركض الخفيف لدقائق قليلة وبعض تدريبات الكرة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

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