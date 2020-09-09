تقرير: ميليك يدرس الانتقال إلى توتنام

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 19:28

كتب : FilGoal

أريك ميليك

يدرس أركاديوز ميليك مهاجم نابولي الرحيل إلى توتنام في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرى مهاجم نابولي أن الرحيل إلى يوفنتوس أو روما خلال الفترة الحالية بات صعبا، لذلك يبحث عن نادي خارج إيطاليا.

ويرفض ميليك التوقيع على عقد جديد مع نابولي، وينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

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وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت أن يوفنتوس كان الوجهة المفضلة لـ ميليك لكن تم توقف المفاوضات بسبب المبلغ المطلوب والمقدر بـ 50 مليون يورو.

ويسعى يوفنتوس للحصول على خدمات لويس سواريز برسوم رمزية وهو ما يجعله المفضل للبيانكونيري في الوقت الحالي.

وأشار التقرير إلى أن البولندي ميليك يبحث عن الانتقال لفريق خارج إيطاليا في الوقت الحالي.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن توتنام هو المرشح الأوفر حظا لانتقال ميليك.

وكان هناك اهتمام من النادي الإنجليزي منذ فترة بضم اللاعب لكن نابولي تمسك باستمراره وقتها.

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ميليك نابولي توتنام
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