سبورت: سواريز لم يحسم مصيره بالانتقال إلى يوفنتوس

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 18:41

كتب : FilGoal

لويس سواريز

زعمت صحيفة سبورت الإسبانية أن لويس سواريز مهاجم برشلونة لم يحسم قراره النهائي بالرحيل إلى يوفنتوس من عدمه.

وارتبط اسم سواريز خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى يوفنتوس بعد رغبة رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة في رحيل اللاعب.

وكشفت تقارير إيطالية أن يوفنتوس سيضم اللاعب مقابل رسوم رمزية بين 1.5 إلى 3 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.

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وكشفت صحيفة سبورت عن توقف المفاوضات في الوقت الحالي وأن سواريز لم يحسم مصيره إلى اللحظة خاصة وأن ذلك الانتقال ربما يكون الأخير له إذ يبلغ من العمر 33 عاما.

أما موقع كالتشيو ميركاتو فشدد على استحالة ضم يوفنتوس، سواريز إذا لم يتمكن من الحصول على جواز سفر إيطالي.

ويأتي ذلك بسبب شغل جميع أماكن اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في يوفنتوس بعد وصول الأمريكي ويستون ماكيني.

ومن جانبه نشر سواريز صورة له من تدريبات برشلونة وكتب عليها "عند رؤية الأخبار المزيفة، ابتسم".

وكان كومان قد أبلغ سواريز بنفسه بعدم دخوله ضمن خطط الفريق الموسم المقبل.

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