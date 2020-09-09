توتو سبورت: مويس كين يفضل العودة لـ يوفنتوس عن الانتقال إلى دورتموند

يفضل مويس كين مهاجم إيفرتون العودة إلى يوفنتوس ولو على سبيل الإعارة عن الانتقال إلى بوروسيا دورتموند.

ويهتم دورتموند في الحصول على خدمات كين خلال فترة الانتقالات الصيفية لكن اللاعب لم يحسم قراره النهائي إلى الآن.

وانتقل كين البالغ من العمر 20 عاما إلى إيفرتون من يوفنتوس الصيف الماضي مقابل 27.5 مليون يورو.

وكشفت صحيفة توتو سبورت أن دورتموند يقترب من ضم مويس كين مهاجم منتخب إيطاليا.

وأوضح نفس المصدر للصحيفة الإيطالية أن اللاعب يضع يوفنتوس الأولوية ولو على سبيل الإعارة الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس حريص على إبقاء التكاليف منخفضة بسبب التأثر بحقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا.

ويسعى يوفنتوس لإنهاء ضم لويس سواريز مهاجم برشلونة خلال الفترة المقبلة مقابل رسوم رمزية مع رغبة النادي الكتالوني في التخلص من اللاعب بسبب راتبه.

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