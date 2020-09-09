حكيمي: إنتر وكونتي يناسبان طريقة لعبي

يرى أشرف حكيمي المنضم حديثا إلى إنتر أنه إلى حد كبير سبب انتقاله كان أن أنطونيو كونتي والنادي يناسبان طريقة لعبه.

أشرف حكيمي النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وقدّم إنتر الظهير المغربي البالغ من العمر 21 عاما إلى الجماهير، وأجاب حكيمي على أسئلة المشجعين في بث مباشر.

وقال حكيمي: "اخترت إنتر لإنني أعتقد أن أسلوب المدرب مناسب بشكل كبير طريقة لعبي ويمكنني أن أكون مساعدا حقيقيا لهذا الفريق".

وتابع "سنحاول تحقيق نتائج رائعة ونسعى بالتأكيد للفوز بالدوري الإيطالي الموسم المقبل".

وأضاف الظهير المغربي "كونتي مدرب رائع ويتمتع بروح تنافسية للغاية، لديه شغف غير عادي بكرة القدم وينقل ذلك إلى اللاعبين".

وكان حكيمي قد انتقل إلى دورتموند في أخر موسمين على سبيل الإعارة من ريال مدريد قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى إنتر مقابل 40 مليون يورو.

وعن تلك الفترة قال حكيمي: "اللعب في ألمانيا سمح لي بالنضوج كلاعب واكتساب الخبرة والثقة، كانت تجربة رائعة".

وكشف "الآن سأشارك في دوري أكثر خططية مثل الدوري الإيطالي".

وشدد حكيمي "هدفنا الفوز بالدوري الإيطالي وإسعاد الجماهير والتقدم في دوري أبطال أوروبا وتقديم أداء أفضل من الموسم الماضي".

وتابع النجم المغربي "أنا هنا لأبذل قصارى جهدي، لذلك سنفعل أشياء رائعة معا ونحاول الفوز ببعض الألقاب".

وأتم تصريحاته "مايكون ظهير أيمن إنتر الأسبق كان لديه قوة بدنية مذهلة وأحب أن أسير على خطاه، أيضا صامويل إيتو كان ممن ألهمني في إنتر حتى لو نلعب في نفس المركز".

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