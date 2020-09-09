بايرن يوضح إصابة مدافعه الجديد

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

تانجاي كواسي

أوضح نادي بايرن ميونيخ تفاصيل إصابة مدافعه الجديد تانجوي نيانزو التي أتت قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد.

وأفاد بايرن في بيان "تعرض المدافع البالغ من العمر 18 عاما لإصابة في الفخذ أثناء تدريبات المنتخب الفرنسي دون 20 عاما".

و أضاف البيان "سيضطر بايرن إلى راحة مدافعه الجديد تانجوي نيانزو حتى إشعار آخر".

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وأعلن بايرن ميونيخ مطلع يوليو ضم المدافع الفرنسي قادما من باريس سان جيرمان.

تانجاي نيانزو كواسي وقع على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2024.

المدافع صاحب الـ18 عامًا يجيد اللعب في عدة مراكز دفاعية رغم أن مركزه الأساسي هو قلب الدفاع. وبالإضافة للجنسية الفرنسية فهو يحمل أيضًا الجنسية الإيفوارية.

ولد كواسي في باريس يوم السابع من يونيو 2002. انضم لأكاديمية سان جيرمان في سن 14 عاماً. ظهر لأول مرة في الدوري الفرنسي مطلع ديسمبر 2019، بعدها بأيام شارك لأول مرة في دوري الأبطال.

ومثل كواسي بلاده 12 مرة على صعيد الشباب وسجل هدفاً. وصل إلى نصف نهائي أمم أوروبا مع منتخب فرنسا دون 17 عامًا واحتلوا المركز الثالث. شارك كواسي في جميع المباريات وسجل هدفاً ضد إسبانيا.

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بايرن ميونيخ تانجوي نيانزو
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