رسميا - أستون فيلا يضم هداف دوري الدرجة الثانية

أعلن نادي أستون فيلا يوم الخميس ضم أولي واتكينز مهاجم برينتفورد.

وانضم واتكينزمقابل رقم قياسي للنادي يبلغ 28 مليون جنيه استرليني، يحتمل أن يرتفع إلى 33 مليون جنيه استرليني بعد المكافآت.

وقع هداف دوري القسم الثاني الموسم الماضي على عقد يربطه بأستون فيلا لمدة خمس سنوات.

وقال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا لموقع ناديه: "لقد تطور أولي إلى واحد من أفضل المهاجمين في البلاد، ونحن نتطلع إلى رؤيته يُظهر صفاته الرائعة بقميص الفريق".

وأضاف "يملك شخصية قوية للغاية في الملعب، ولديه القدرة على النجاح في أعلى المستويات".

𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗚𝗢... 👌 It's the one you've been waiting for. 🤩 #WatkinsAnnounced pic.twitter.com/h5a48HkYTl — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 9, 2020

سيبدأ زميل محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي الجديد مشواره مع الفريق يوم السبت المقبل بمواجهة قوية في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.

وسجل واتكينز 26 هدفا في دوري القسم الثاني الموسم الماضي ليتوج بجائزة الهداف رفقة ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولام.

وفشل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في قيادة فريقه للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، إذ خسر مباراة التأهل على يد ميتروفيتش ورفاقه.

أما أستون فيلا فنجح في البقاء ضمن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الأنفاس الأخيرة من الموسم الماضي.

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