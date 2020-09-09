حوار في الجول – حمص: لقاء الأهلي مهم ولكنه بـ 3 نقاط.. وهذه مشكلة الإسماعيلي

آمال عديدة عقدها مشجعي الإسماعيلي على أسطورة النادي محمد حمص، الذي أصبح المدرب العام ضمن جهاز أحمد العجوز المؤقت، والذي يعد جهاز إنقاذ في موسم مخيب للدراويش.

حمص يتحدث لـ FilGoal.com عن كل ما يخص الإسماعيلي، ومهمته، وعلاقته بالجماهير، ومباراة الأهلي يوم الجمعة المقبل.

وقال حمص "هناك من قال لي كيف تذهب وتشارك في تحمل مسؤولية تدريب الإسماعيلي في هذا الوقت الصعب، كان ردي عليه أنه لا يمكن لإبن من أبناء النادي أن يرفض هذه المسؤولية في هذا الوقت الصعب".

وأضاف "هذا أول منصب لي في الإسماعيلي منذ اعتزالي، لكنني أحمل خبرات العمل في مجال التدريب حيث عملت مع حمزة الجمل في عمان وفي نادي القناة".

وأردف "تركيزي سيكون على الناحية النفسية. أبلغت اللاعبين أنهم قادرون على تقديم أفضل العروض مع الفريق، لكن المسألة تحتاج لتركيزهم واستمرار رغبة الفوز".

وأكمل "الإسماعيلي بالفعل يملك لاعبين متميزين، ولكن تنقصهم الخبرات. من وجهة نظري الإسماعيلي يحتاج إلى 7 لاعبين من أصحاب الخبرة بجانب هؤلاء اللاعبين ليعود إلى طبيعة أدائه وكرته الجميلة فى الموسم المقبل والمنافسة على البطولات".

وكشف "حاليا تركيزنا سيكون على تحسين وضع الفريق في جدول مسابقة الدوري، لهذا سنعمل على أخذ ما تبقى من مباريات كل لقاء على حدة وكأنها مباريات كؤوس بهدف تحقيق الفوز".

وأردف "مواجهة الأهلي جماهيرية وهامة بصرف النظر عن مركز كل فريق بجدول المسابقة، ولكنها في النهاية مباراة بـ 3 نقاط".

واستدرك "فى بداية الاستعداد لخوض المباراة أبلغنا اللاعبين بأنهم يستطيعوا ان يلعبوا مباراة تليق باسم ناديهم أمام الأهلي، وأنهم يقدروا أن يكونوا عند حسن ظن جماهيرهم".

وشدد "الفوز على نادي مصر أراه نفسى قبل أي شيء، وسيساعد في تحقيق انطلاقة الفريق فى باقي المباريات".

وأكد "هذا الفوز نتاج عمل أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة الجهاز الفني السابق للفريق، وكلمه أوجهها إلى محمد محسن أبو جريشة، أعلم حجم الضغوط التي كانت ملقاة على عاتقك في الفترة السابقة ولكنني أتوقع لك مستقبل كبير في عالم التدريب لما تحمله من إمكانيات وقدرات".

ويتولى أحمد العجوز ومحمد حمص المهمة الفنية في الإسماعيلي بشكلٍ مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأصبح الانتصار ضد نادي مصر هو الأول للإسماعيلي منذ ثلاث مباريات بعدما فاز على طنطا قبل أن يُهزم من الاتحاد السكندري ومصر المقاصة.

بتلك النتيجة وصل رصيد الإسماعيلي إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب بعدما خاض 24 مباراة.

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