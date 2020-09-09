الصفقة تقترب.. صحفي بي إن سبورتس: يوفنتوس سيضم سواريز مقابل 3 ملايين يورو

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 10:08

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة - بايرن

قال تانكريدي بالمييري الصحفي الإيطالي بشبكة بي إن سبورتس إن يوفنتوس اتفق مع برشلونة على قيمة انتقال لويس سواريز إلى الأول.

لويس سواريز

النادي : أتليتكو مدريد

يوفنتوس

وكتب بالمييري في تويتر أن يوفنتوس سيدفع 3 ملايين يورو للحصول على المهاجم المنتمي لأوروجواي والبالغ عمره 33 عاما.

وسينص العقد على إضافات أخرى مجموعها 13 مليون يورو، قد يدفعها يوفنتوس لاحقا وفقا لأداء اللاعب.

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وقالت تقارير في وقت سابق إن يوفنتوس قد يحصل على اللاعب دون مقابل حال سمح برشلونة بذلك، في ظل امتداد عقد سواريز إلى 2021.

ويسعى برشلونة للتخلص من بعض لاعبيه ليتعاقد مع آخرين ليبدأ حقبة جديدة مع المدرب رونالد كومان بعدما خرج خاليا الوفاض الموسم الماضي.

وتوقعت تقارير أن يبقى سواريز في برشلونة بعدما تراجع النجم ليونيل ميسي عن فكرة الرحيل عن الفريق، فالأول يتمتع بعلاقة قوية بساحر الأرجنتين.

لكن يبدو أن سواريز في طريقه للرحيل عن القلعة الكاتالونية.

وسيرحل سواريز عن برشلونة بعد 6 مواسم مع الفريق الذي انضم له في 2014 مقابل 82 مليون يورو قادما من ليفربول.

وشارك سواريز، اللاعب الأسبق لأياكس، في 283 مباراة مع برشلونة وسجل 198 هدفا وأرسل 109 تمريرات حاسمة.

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