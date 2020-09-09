أحمد حسن: كنت أتمنى لـ رمضان الاحتراف.. وحسام البدري رفض تدريبي بيراميدز

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 01:56

كتب : FilGoal

رمضان صبحي لاعب بيراميدز

تحدث أحمد حسن عن رأيه في انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز، وكذلك كشف رفض حسام البدري فكرة تدريبه الفريق في وقت سابق.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

عميد لاعبي العالم قال: "الانتماء فقط للجمهور ومن حق رمضان الاختيار، رمضان صبحي سيحصل على راتب كبير في بيراميدز.. 200 مليون في 5 سنين رقم ليس بقليل، لو خرج لأوروبا لا اعتقد أنه لن يحصل على مليوني دولار في الموسم".

وأضاف عبر قناة النهار "كنت أتمنى لرمضان أن يحترف خارج مصر وأن يحاول مثل صلاح لأن لديه الإمكانيات".

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وأكمل "الانتقال إلى أوروبا سيكون صعبا بعد ذلك عليه والتقييم سيكون مختلفا حينها لعودته للاحتراف مرة أخرى، عمرو زكي كان لاعبا جيدا لكن عندما عاد مرة أخرى للدوري المصري لم يحترف مجددا".

وأردف "هو إضافة قوية لبيراميدز ولابد أن تكون للنادي الدوافع والطموح موجودة، بيراميدز الفارق بينه والأهلي ما يقارب 20 نقطة رغم الصفقات والتعاقدات في الموسم الحالي، والموسم الماضي المنافسة امتدت لآخر 5 جولات مع الأهلي والزمالك".

وأوضح "الفريق دعم صفوفه بأحمد فتحي ورمضان وشريف إكرامي قريب من الانضمام لهم وهناك حديث عن مفاوضات مارتن يول لتدريب الفريق الموسم المقبل".

كما كشف عن اكتشافه لرمضان وترشيحه له للانضمام للمنتخب قائلا: "أتذكر مباراة الأهلي حضرتها مع شوقي غريب من الملعب وكانت أول مباراة لرمضان صبحي مع الفريق الأول وقلت له لابد أن نضمه".

المدير الفني لبيراميدز

وقال الصقر "بعد رحيل فلانتينو ولا فولبي عن تدريب بيراميدز بدأ بعض الأشخاص داخل النادي طرح فكرة تدريبي للفريق".

وأضاف "وحسام البدري حينها رفض تخوفا من فشل التجربة وكان من الممكن أن أتواصل مع تركي آل الشيخ لأصبح مدربا للفريق".

وأتم "دربت الفريق في مباراة الداخلية فقط ولمدة 12 يوما حتى موعد قدوم رامون دياز لقيادة الفريق".

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