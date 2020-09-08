جوائز إنجلترا - دي بروين لاعب الموسم ويحقق ما لم يبلغه أحد في سيتي.. وأرنولد يسير على خطى جيرارد
الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 20:58
كتب : FilGoal
أصبح البلجيكي كيفين دي بروين اللاعب رقم 42 الذي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.
ترينت أرنولد
النادي : ليفربول
ماركوس راشفورد
النادي : مانشستر يونايتد
كيفين دي بروين
النادي : مانشستر سيتي
وفاز دي بروين بالجائزة عن موسم 2019-2020 والذي شهد تفوقه على فيرجيل فان دايك وساديو ماني وجوردان هندرسون وألكسندر أرنولد ورحيم سترلينج.
وتعد تلك المرة الأولى التي يتوج فيها لاعبا لـ مانشستر سيتي قائمة بالجائزة والتي يتصدرها مانشستر يونايتد برصيد 11 جائزة للاعبيه.
وعادل البلجيكي الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي تيري هنري في صناعة الأهداف بموسم واحد برصيد 20 هدفا كما سجل 13 بقميص السيتيزينز.
The PFA Players’ Player of the Year 2020: Kevin De Bruyne, Manchester City!
@debruynekev @mancity #mancity #POTY #PFAawards pic.twitter.com/HvrK5KUmor— Professional Footballers' Association (@PFA) September 8, 2020
وصار دي بروين البلجيكي الثاني الذي يتوج بالجائزة بعد إدين هازارد الفائز بالجائزة موسم 2014-15 بقميص تشيلسي.
أفضل لاعب شاب
فيما فاز ألكسندر أرنولد بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين.
الإنجليزي الشاب ظهير ليفربول كسر رقمه القياسي وصنع 13 هدفا هذا الموسم كأكثر مدافع يصنع أهدافا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي بالإضافة لتسجيل 4 أهداف.
The PFA Young Player of the Year 2020: Trent Alexander Arnold, Liverpool!
@trentaa98 @LFC #liverpoolfc #ypoty #PFAawards pic.twitter.com/DUMNbtE3Jh— Professional Footballers' Association (@PFA) September 8, 2020
وقاد أرنولد (21 عاما) الريدز لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.
وكان أرنولد قد تُوج من قبل بجائزة أفضل لاعب شاب من رابطة الدوري الإنجليزي.
وصار أرنولد أول لاعب من ليفربول يفوز بالجائزة منذ ستيفن جيرارد عام 2001.
جائزة الاستحقاق
وفاز ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بجائزة الاستحقاق من رابطة اللاعبين لجهوده في مكافحة فقر الأطفال أثناء فترة توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.
In a year when many players went above and beyond for others, the brilliant @MarcusRashford takes the 2020 PFA Merit Award.#PFAawards #MUFC @ManUtd pic.twitter.com/zKAvz4fepj— Professional Footballers' Association (@PFA) September 8, 2020
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