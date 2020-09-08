جوائز إنجلترا - دي بروين لاعب الموسم ويحقق ما لم يبلغه أحد في سيتي.. وأرنولد يسير على خطى جيرارد

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 20:58

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين

أصبح البلجيكي كيفين دي بروين اللاعب رقم 42 الذي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

وفاز دي بروين بالجائزة عن موسم 2019-2020 والذي شهد تفوقه على فيرجيل فان دايك وساديو ماني وجوردان هندرسون وألكسندر أرنولد ورحيم سترلينج.

وتعد تلك المرة الأولى التي يتوج فيها لاعبا لـ مانشستر سيتي قائمة بالجائزة والتي يتصدرها مانشستر يونايتد برصيد 11 جائزة للاعبيه.

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وعادل البلجيكي الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي تيري هنري في صناعة الأهداف بموسم واحد برصيد 20 هدفا كما سجل 13 بقميص السيتيزينز.

وصار دي بروين البلجيكي الثاني الذي يتوج بالجائزة بعد إدين هازارد الفائز بالجائزة موسم 2014-15 بقميص تشيلسي.

أفضل لاعب شاب

فيما فاز ألكسندر أرنولد بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين.

الإنجليزي الشاب ظهير ليفربول كسر رقمه القياسي وصنع 13 هدفا هذا الموسم كأكثر مدافع يصنع أهدافا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي بالإضافة لتسجيل 4 أهداف.

وقاد أرنولد (21 عاما) الريدز لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

وكان أرنولد قد تُوج من قبل بجائزة أفضل لاعب شاب من رابطة الدوري الإنجليزي.

وصار أرنولد أول لاعب من ليفربول يفوز بالجائزة منذ ستيفن جيرارد عام 2001.

جائزة الاستحقاق

وفاز ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بجائزة الاستحقاق من رابطة اللاعبين لجهوده في مكافحة فقر الأطفال أثناء فترة توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

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كيفين دي بروين ألكسندر أرنولد راشفورد مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي
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