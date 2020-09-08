التشكيل - مارسيال وبن يدر في هجوم فرنسا.. وكرواتيا تهاجم بالـ 3

يقود وسام بن يدر وأنتوني مارسيال هجوم منتخب فرنسا أمام كرواتيا في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالتصنيف الأول من دوري الأمم الأوروبية.

ويغيب كيليان مبابي عن هجوم أبطال العالم في مواجهة الوصيف بعد إصابته بـ فيروس كورونا.

فيما يخوض فيليب يرموفيتش مباراته الدولية الأولى والذي يعوض تين يدفاي في مركز الظهير الأيمن للمنتخب الشطرنج.

وتعد تلك المواجهة الأولى بين المنتخبين منذ نهائي كأس العالم 2018 والذي شهد تتويج الديوك الفرنسية باللقب المونديالي الثاني.

ولم تفز كرواتيا من قبل على فرنسا في 4 مواجهات جمعت المنتخبين إذ خسروا المباريات الأربعة.

وجاء تشكيل ديديه ديشامب كالآتي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: دايو أوباميكانو – كليمون لونجليه – لوكاس هيرنانديز

الوسط: موسى سيسوكو – نجولو كانتي – ستيفن نزونزي – فيرلان ميندي

أمامهم: أنطوان جريزمان

الهجوم: أنتوني مارسيال – وسام بن يدر

La composition de l'Equipe de France pour affronter la Croatie ! 20H45 sur @TF1 #FRACRO #FiersdetreBleus pic.twitter.com/F7OQ7yxYsg — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 8, 2020

وجاء تشكيل زلاتكو داليتش كالآتي:

حراسة المرمى: دومنيك ليفاكوفيتش

الدفاع: داريو مالينجاك – ديجي شيلتا كار – ديان لوفرين – فيليب يرموفيتش

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – نيكولا فيلاسيتش – ماتيو كوفاشيتش

الهجوم: إيفان بيريشيتش – أندري كارامريتش – أنتي ريبيتش

ويتصدر المنتخب الفرنسي الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع البرتغال، بينما يظل السويد وكرواتيا دون رصيد بعد انقضاء الجولة الأولى.

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