طبيب الزمالك: عبد الشافي بدأ المرحلة الأولى للبرنامج التأهيلي

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 19:39

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد الشافي - الزمالك - الأهلي

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن فك محمد عبد الشافي الغرز الخاصة بعملية الترقوة التي خضع لها في وقت سابق.

وكان عبد الشافي قد أجرى عملية جراحية في عظمة الترقوة بعد إصابته خلال مواجهة الأهلي في الدوري.

وقال طبيب الزمالك للموقع الرسمي للنادي: "عبد الشافي قام بفك الغرز الخاصة بعملية الترقوة".

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وتابع "بدأ اللاعب التدريبات الخفيفة ضمن المرحلة الأولى للبرنامج العلاجي والتأهيلي".

وأوضح أسامة "الأمور تسير بشكل طيب جدا وحالته في تحسن مستمر وهو ما جعلنا نطمئن على حالته".

وكان عبد الشافي قد حضر مران اليوم الثلاثاء واستقبله اللاعبون بحفاوة انتظار لعودته للتدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة مساء الخميس ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

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