منافس بيراميدز - هوريا لـ في الجول: قررنا تعليق السفر إلى المغرب

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 18:43

كتب : محمد عبد العظيم

هوريا

قرر نادي هوريا كوناكري الغيني تعليق السفر إلى المغرب لخوض نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مباي لاسيسي مدير الكرة بنادي هوريا لـFilGoal.com: "قررنا تعليق السفر إلى المغرب انتظارا لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مستقبل بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية".

وأضاف "كنا نستعد للسفر الأسبوع المقبل إلى المغرب، ولكن لم تتم دعوتنا للمشاركة في اجتماع لجنة مسابقات الأندية، على عكس ما حدث مع أندية دوري الأبطال".

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وأكمل "لا نعرف لماذا يتم تجاهل الأندية التي تشارك في بطولة الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته "ننتظر ليوم الخميس المقبل لمعرفة القرار، ونحن نرى أن التأجيل هو أفضل حل لضمان سلامة الجميع، وسوف نخبر الاتحاد الإفريقي بذلك إذا طلب معرفة رأينا".

ويلعب هوريا ضد بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية، وكان الاتحاد الإفريقي قرر إقامة المباريات المتبقية في البطولة في المغرب.

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الكونفدرالية بيراميدز هوريا
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