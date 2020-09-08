أسوان يتقدم بالتماس لتخفيض عقوبة عبد المجيد

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 18:30

كتب : رضا السنباطي

احتفال أسوان بالهدف أمام إنبي

تقدم نادي أسوان بشكل رسمي بالتماس للجنة المسابقات الخاصة باتحاد كرة القدم للتظلم ضد العقوبة الموقعة على محمد عبد المجيد.

ونصت العقوبة على إيقاف اللاعب مباراتين بالإضافة إلى غرامة مالية 10 آلاف جنيه.

وكان عبد المجيد قد تعرض للطرد أمام سموحة بسبب تدخل عنيف خلال المباراة.

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وطالب أسوان تخفيض العقوبة والاكتفاء بالإيقاف لمباراة واحدة فقط نظرا لعدم تعمد اللاعب الإيذاء.

وشدد أسوان أن عبد المجيد لم يتعمد إيذاء منافسه بإجماع خبراء اللعبة فنيا وتحكيميا.

وقال مصطفى أمين المشرف على الكرة بنادي أسوان لـ FilGoal.com: "تقدمنا بالالتماس من أجل تخفيض العقوبة".

وتابع "الخطأ ليس على عبد المجيد ولكن لصالحه رغم اتجاه الحكم لتقنية VAR".

وأتم تصريحاته "أغلب خبراء اللعبة قالوا أن اللاعب لم يتعم الإيذاء ولم يكن هناك خطأ يستحق الإيقاف".

وتعادل أسوان أمام سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق وكان عبد المجيد قد سجل الأهداف الثلاثة.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 25 مباراة وبفارق 3 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

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